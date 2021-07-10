Нападающий Павел Падакин начнёт подготовку к новому сезону в австрийском клубе «Дорбирн Бульдогс». Клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге.

Перед стартом сезона 2020/2021 Павел Падакин пополнил состав «Сочи», где принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В сочинском клубе Падакин не отметился результативными баллами и заработал показатель полезности «-4» при двух минутах штрафного времени. В ноябре 2020 года контракт с хоккеистом был расторгнут.

В сезоне 2019/2020 Павел Падакин выступал за нижнекамский «Нефтехимик». В 38 матчах нападающий набрал 15 (4+11) результативных очков при показателе полезности «+15». Ранее в сезоне 2018/2019 хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».