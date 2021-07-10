Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Праге.

В полуфинале Гасанова в двух сетах обыграла представительницу Аргентины Марию Карле со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Гасанова 2 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Карле ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Основные соревнования турнира в Праге пройдут с 12 по 18 июля. Гасанова сразится с победительницей матча Патрисия Кубикова (Чехия) — Джоди Анна Беррейдж (Великобритания) за право выйти в основную сетку турнира. Напомним, действующей чемпионкой турнира в Праге является румынка Симона Халеп.