Португальский защитник «Бенфики» Нуну Тавареш перешёл в лондонский «Арсенал». Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение.

«Мы приветствуем Нуну в нашем клубе. Это молодой перспективный игрок, который серьёзно вырос в „Бенфике“ за последние сезоны, а также продемонстрировал свои качества, выступая за сборную Португалии U21», -сообщил прессе главный тренер «Арсенала» Микель Артета

По словам Артета, переход Нуну придаст команде дополнительных сил и укрепит защиту.

«Мы с нетерпением ждём присоединения Нуну к команде», — отметил он.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В минувшем сезоне чемпионата Португалии 21-летний футболист провёл 14 матчей и не отметился результативными очками, заработав три жёлтые карточки.