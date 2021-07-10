Волейбольный клуб «Зенит»(Санкт-Петербург) подписал контракт с одним из лучших либеро мира Евгением Гребенниковым. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

«Я хотел бы сообщить, что в следующем сезоне буду играть в России за санкт-петербургский «Зенит», — сказал 30-летний волейболист в интервью.

Напомним, Гребенников выступает за сборную Франции. В составе французской команды Женя Гребенников дважды выигрывал Мировую лигу (2015, 2017) и один раз — чемпионат Европы (2015). Волейболист много раз признавался лучшим либеро различных турниров — дважды в Мировой лиге (2015, 2016) и в Лиге чемпионов (2016, 2017), на чемпионате Европы (2017).

Ранее он выступал за итальянские клубы «Модена», «Трентино», «Кучине-Лубе», немецкий «Фридрихсхафен».