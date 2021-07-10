Первый тренер вратаря Андрея Лунева Дмитрий Гуленков рассказал, что думает по поводу трансфера своего бывшего ученика в «Байер».

«Вообще не удивился, когда узнал о переходе Андрея в «Байер», потому что он давно этого хотел. С тех пор, как он попал в «Зенит», ему хотелось уехать в Европу. Исполнил мечту? Исполнит, когда заиграет, тогда можно будет так сказать»,- сказал Гуленков.

По его мнению, Луневу будет сложно выиграть конкуренцию у финского голкипера Градецки, однако он верит в него и желает ему успехов.

Напомним, сегодня леверкузенский «Байер» официально подтвердил трансфер голкипера Андрея Лунева.

В июне у вратаря закончился контракт с «Зенитом». Андрей Лунев выступал за питерский клуб с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и сделал 47 шатаутов. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.