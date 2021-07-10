Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та вошел в сферу интересов футбольного клуба «Зенит. По сообщению журналиста Альберта Вайсса, футболист может продолжить карьеру в РПЛ.

Помимо «Зенита», Жонатаном Та интересуется также лондонский «Арсенал». Сообщается, что английский клуб готов заплатить за трансфер защитника 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Та принял участие в 27 матчах чемпионата Германии и забил один гол. Кроме того, на его счету 13 встреч за национальную команду Германии. Ранее Жонатан Та выступал за «Гамбург» и дюссельдорфскую «Фортуну».

Напомним, ранее леверкузенский «Байер» подписал экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва. Соглашение футболиста с немецкой командой рассчитано до 2023 года.