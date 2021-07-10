Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свою неоднозначную пресс-конференцию, посвященную выступлению сборной России на Евро-2020:

«Есть вопрос — есть ответ. А есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво всё они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придёт. Тебя все видят, слышат интонации. Идёт натуральное, естественное общение», — сказал Черчесов в интервью СЭ.

По его словам, каждый понимает смысл, как хочет, а кто-то просто цепляется к словам. Черчесов отметил, что его речь о командире, который вместе со своими бойцами выходит на поле боя, не более чем аналогия.

«В этом и прелесть прямого эфира, что не всегда подберёшь точное словосочетание. Всё-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное. Если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить. Но, тем не менее, примем во внимание на будущее, чтобы нас чётче понимали» , — цитирует тренера СЭ.

Как отметил Станислав Черчесов, он отвечал на вопросы так, как думает, без лукавства.