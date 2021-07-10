Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему команда не смогла выйти с группового этапа Евро-2020. По заверению Черчесова, национальной команде необходимо время для выхода на оптимальный уровень.
«Надеюсь, обновлённая команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут всё громче проявлять себя новые лидеры. Как ещё можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать», — сказал Черчесов в интервью СЭ.
По мнению Черчесова, сейчас сборная переживает переходный этап, который случается с любой командой. Он отметил, что на данный момент из-за смены поколений внутри команды, произошел небольшой кризис, который частично отразился на результатах выступления.
«Сборной действительно нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе. Где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время ЧМ-2018? Команда должна созреть», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».
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