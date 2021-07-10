Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему команда не смогла выйти с группового этапа Евро-2020. По заверению Черчесова, национальной команде необходимо время для выхода на оптимальный уровень.

«Надеюсь, обновлённая команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут всё громче проявлять себя новые лидеры. Как ещё можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать», — сказал Черчесов в интервью СЭ.

По мнению Черчесова, сейчас сборная переживает переходный этап, который случается с любой командой. Он отметил, что на данный момент из-за смены поколений внутри команды, произошел небольшой кризис, который частично отразился на результатах выступления.