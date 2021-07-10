УЕФА принял решение наложить штрафные санкции на Футбольную ассоциацию Англии (FA) на € 30 тыс. по итогам матча полуфинальной встречи со сборной Дании.

Решение было принято из-за инцидента с использованием лазерной указки болельщиками английской сборной, а также различными нарушениями во время исполнения национальных гимнов стран и использованием пиротехники.

Напомним, 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в матче между сборными Дании и Англии, один из фанатов во время исполнения пенальти светил в лицо голкиперу Касперу Шмейхелю лазерной указкой. Вратарь датской сборной справился с ударом, однако отбил мяч перед собой и пропустил второй гол с добивания.