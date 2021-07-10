Российский футболист, нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил свой отпуск.

По информации источника, Кокорин прибыл в тренировочный центр «фиалок» 9 июля — на два дня раньше своих партнёров по команде. Известно, что Александр Кокорин решил провести индивидуальные занятия для восстановления физической формы.

Кроме того, футболист надеялся произвести впечатление на нового главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Встреча специалиста с форвардом запланирована на 11 июля. Сообщается, что будущее российского футболиста в «Фиорентине» решится на сборе, который стартует завтра.

Напомним, 27 января 2021 года Кокорин подписал с «Фиорентиной». Контракт 30-летнего экс-форварда «Зенита» и «Спартака» с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Всего в сезоне-2020/2021 Александр принял участие в 4 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.