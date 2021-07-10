В интервью корреспонденту «СЭ», бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил про возможно назначение Йоахима Лёва в качестве своего преемника.

«Созванивались ли мы после Евро? Нет. Хотя на сборах в Австрии они тренировались недалеко от нас. Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо», — сказал Черчесов.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Ранее сообщалось, что в качестве замены РФС рассматривает нескольких специалистов, в том числе и иностранных – Йоахима Лёва, Андре Виллаш-Боаша, а также российских тренеров Валерия Карпова, Леонида Слуцкого и Сергея Семака.