По сообщению спортивного обозревателя из Сент-Луиса Энди Стрикленда, ситуация с вероятным обменом форварда Владимира Тарасенко могла возникнуть из-за конфликта.

«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом. Между ним и некоторыми партнёрами по команде имеются серьёзные разногласия», — написал журналист в своем микроблоге в Твиттер.

По словам инсайдера, этим летом «Сент-Луис» будет изучать варианты с обменом Тарасенко вне зависимости от того, просит он об этом или нет.

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально попросил обменять его в другую команду НХЛ. Контракт хоккеиста рассчитан на еще два года с зарплатой 7,5 млн долларов.

В прошедшем сезоне Тарасенко сыграл в 24 матчах в регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (4+10) результативных очков при показателе полезности «-7». В плей-офф он набрал еще 2 (2+0) очка при показателе полезности «-8» в четырёх матчах.