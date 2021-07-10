Российский фигурист Евгений Семененко окончил общеобразовательную школу с золотой медалью.

«Учёба в школе закончена и закончена успешно. Хочется поблагодарить учителей и администрацию 606 школы за полученные знания, поддержку и понимание. Особое спасибо моей маме, своим успехом я во многом обязан именно ей! Всегда с теплотой буду вспоминать своих одноклассников. Удачи нам всем во взрослой жизни!» — написал Семененко в своём под постом в Instagram.

Успехи в учебе уже прокомментировал заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин. Он поздравил 17-летнего спортсмена с успешным завершением обучения и с золотой медалью.

«Все наши фигуристы поздравляют Женю Семененко с окончанием школы и заслуженной золотой медалью. Я и его тренер Татьяна Николаевна Мишина гордимся спортсменом. Интеллект — одна из граней таланта фигуриста», — сказал Мишин.

Напомним, в прошлом сезоне Евгений Семененко дебютировал на взрослом уровне. Фигурист одержал победу в финале Кубка России, отобрался на чемпионат мира, где откатав чисто обе программы, занял 8-е место.