Финальный матч одиночного мужского разряда Уимблдона будет судить судья из Хорватии Мария Чичак. Это первый в случай в истории турнира, когда решающую встречу у мужчин в одиночном разряде будет обслуживать судья — женщина.

Напомним, финальная игра на турнире между итальянцем Маттео Берреттини и сербом Новаком Джоковичем состоится 11 июля. Начало матча в 16:00 мск.

В случае победы Новак Джокович оформит третью победу на турнирах «Большого шлема» в 2021 году. Для сербского теннисиста эта победа станет хорошей возможностью для завоевания «Золотого шлема».

Итальянец Маттео Берретини впервые в своей карьере примет участие в финале на турнире «Большого шлема». Ранее наилучшим достижением итальянца был выход в полуфинал на US Open в 2019 году.