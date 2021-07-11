В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» стартовал финальный матч между сборными Аргентины и Бразилии.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Бразилия: Эдерсон, Р. Лоди, Т. Силва, Маркиньос, Данило, Фред, Каземиро, Фабиньо, Неймар, Эвертон, Ришарлисон.

Аргентина: Э. Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Пеццела, Молина, Г. Родригес, Ло Сельсо, Де Поль, Ди Мария, Месси, Л. Мартинес.

Как отметил ранее в интервью форвард аргентинской сборной Месси, финальная игра с Бразилией будет равной, но сложной. Однако Месси все же надеется, что в этот раз кубок «Копа Америка» достанется его команде.

Напомним, мэрия Рио-де-Жанейро разрешила проведение матча финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины со зрителями. На каждый из секторов стадиона «Маракана» разрешено пускать по 10% болельщиков. Ранее сообщалось, что организаторы турнира просили властей города разрешить заполнить трибуны наполовину.