Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос по поводу готовности работы в сборной России по футболу. По информации СМИ, специалист отказался покидать клуб незадолго до старта сезона.

«Со мной не связывался РФС. Мне очень нравится моя нынешняя работа, — цитирует «Спорт-Экспресс» Слуцкого. — Через два часа мы выйдем на футбольное поле, предпочитаю думать об этом».

Сегодня казанцы проведут стартовый матч на товарищеском «Кубке Матч Премьер» против «Химок».

Пост главного тренера сборной России остался вакантным после отставки Станислава Черчесова. Слуцкий возглавлял национальную команду с 2015 по 2016 год, на посту его сменил как раз Черчесов.