Сегодня, 10 июля, исполнился ровно 61 год со дня лучшего результата сборной СССР в истории. 10 июля 1960 года советская команда стала победителем первого в истории розыгрыша чемпионата Европы (тогда — Кубок Европы). В финальном матче в дополнительное время была обыграна сборная Югославии — 2:1.

Счёт на 43-й минуте открыл югослав Милан Галич. Слава Метревели ответил мячом на 49-й. В дополнительное время на 113-й минуте Виктор Понедельник провёл победный гол.

Подопечные Гавриила Качалина играли в следующем составе: Лев Яшин, Гиви Чохели, Анатолий Маслёнкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Слава Метревели, Валентин Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи.

В декабре 2020 года в возрасте 83 лет скончался последний победитель Кубка Европы-1960 — автор решающего гола Виктор Понедельник.