В декабре 2020 года в США был подписан экстравагантный документ об «уголовной ответственности для лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества», более известный как «Акт Родченкова». По нему правоохранительные органы США получают возможность заводить уголовные дела на тех, кто причастен к нарушению антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов.

Как это обычно бывает, в России приняли этот акт на свой счёт. Дескать, Америка продолжает копать под российских спортсменов (и имя главного информатора ВАДА по допингу в российском спорте Григория Родченкова – как доказательство).

Однако на самом деле этот акт стоит рассматривать едва ли не как главное благо для российских спортсменов. Попробуем разобраться.

Первая и основная претензия к закону – с какой стати он имеет экстерриториальный статус? Какое право американцы имеют арестовывать людей не своего государства, совершивших преступление не в их стране?

На самом деле практика экстерриториальных законов не уникальна, такие есть практически у любой страны. В том числе у России. Например, статья 12 Уголовного кодекса РФ подразумевает преследование иностранцев, если они совершат преступление не на территории России, но против интересов граждан России.

Вторая претензия – закон распространяется только на иностранцев и не касается американских спортсменов. То есть их за допинг наказывать США не собирается? А вот и нет. Дело в том, что уголовная ответственность за употребление и распространение запрещённых препаратов в Штатах действует уже давно. То есть если антидопинговые правила нарушит американский спортсмен, то против него будет действовать другая статья. «Акт Родченкова» же носит защитный характер.

Дело в том, что профессиональный спорт – это не только медали и аплодисменты болельщиков. Это ещё и хорошие призовые. И если кто-то побеждает с нарушением правил, то он, получается, мошенническим путём отбирает деньги у своего соперника. Таким образом, власти США пытаются защитить своих граждан от международного мошенничества.

Получается, по этому закону ФБР может приехать на любое соревнование и надеть наручники на спортсмена?

И это тоже не так. Читаем пункт три закона: «Любое лицо, кроме атлета, объявляется нарушившим закон при сознательном осуществлении, попытке осуществления, вступлении в сговор с другим лицом для осуществления процедуры влияния запрещенного вещества или запрещенной методики на любом крупном спортивном соревновании».

Переводя с канцелярского на русский: арестовать можно причастных к нарушению антидопинговых правил, но не спортсменов.

На спортсменов этот закон не действует, потому что на них распространяется кодекс ВАДА. Если атлет попадётся на допинге, то будет дисквалифицирован и оштрафован. Но у ВАДА нет юрисдикции наказывать неспортивных чиновников, если обнаружится их причастность к нарушениям.

В случае допинговых махинаций со стороны государства ВАДА может лишь дисквалифицировать национальное антидопинговое агентство (как было с РУСАДА), а затем санкции к национальным федерациям могут применить международные органы. Например, Всероссийская федерация лёгкой атлетики была исключена из международной федерации, из-за чего легкоатлеты из России вынуждены выступать под нейтральным флагом и подавать специальные заявки на международные старты.

В любом случае пострадавшими опять оказываются атлеты. А «Акт Родченкова» предусматривает наказания вне спортивной сферы.

И ведь именно это должно сильнее всего радовать российских болельщиков. Ведь у нас до сих пор сильно убеждение: спортсмены не виноваты. Они как дети, которым сказали принять витаминку, они и приняли. Это всё плохие врачи, тренеры и чиновники, которых только деньги интересуют. И в итоге власти США принимают закон о наказании для всех причастных, кроме «невиноватых» спортсменов! Разве это не благо для нашего спорта?

Конечно, остаётся актуальным вопрос, как будет этот акт работать.

Дело в том, что закон не имеет обратной силы, а значит не распространится на уже доказанные случаи. В том числе не распространится на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в честь которого и был назван. Хотя, справедливости ради, Родченков был в безопасности ещё и потому, что акт логично подразумевает защиту информаторов: нарушителей было бы невозможно поймать без тех, кто бы их сдал.

Таким образом, для того, чтобы найти виновных в нарушении антидопинговых правил, органам США нужны будут информаторы, а также сотрудничество с правоохранителями других стран. Для того, чтобы допросить или посадить иностранного мошенника, нужно сперва его выдать.

В любом случае, пока что «Акт Родченкова» представляется правильным, пусть и немного утопическим ходом в борьбе за чистый спорт. Ну а чтобы не стать его жертвой, есть один простой способ: не употреблять запрещёнку. А если употребил по ошибке, то докажи, что злого умысла в этом не было. И это вполне реально – доказано совсем недавно Сергеем Шубенковым.