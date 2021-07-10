В Химках стартовал первый матч товарищеского Кубка Матч Премьер. В стартовой игре сошлись «Рубин» и «Химки».

Команды выпустили следующие составы:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Шатов, Абильгор, Хван, Макаров, Деспотович, Хакшабанович.

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Данилкин, Филин, Набиуллин, Кухарчук, Дагерстоль, Глушаков, Идову, Сабович, Себаи.

Прямой эфир матча:

В турнире примут участие также «Спартак» и «Сочи», чья игра запланирована на 11 июля. Всего команды до 18 июля проведут по три матча по системе «каждый с каждым.