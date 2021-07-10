«Краснодар» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в контрольном матче со счётом 0:0. Игра прошла в рамках сборов в австрийском Кицбюэле.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов на 20-й минуте получил травму в результате столкновения в штрафной. Серьёзность травмы пока неизвестна.

Кубанцы играли в следующем составе: Сафонов (Агкацев, 24), Вилена, Газинский (Кривцов, 79), Кабелла, Кайо, Петров (Стоцкий, 70), Рамирес (Чернов, 70), Спаич (Сорокин, 30), Сперцян, Сулейманов (Ильин, 70), Черников.

Сборы «Краснодара» продлятся до 19 июля. Кубанцам предстоят игры с чешским «Динамо» (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля).

Сезон «Краснодар» откроет 25 июля выездным матчем первого тура РПЛ против «Урала».