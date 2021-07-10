Одна из ведущих гонщиц W Series Ирина Сидоркова высказалась о перспективах увидеть женщину за рулём болида «Формулы-1». По её словам, девушка обязательно появится в «Королевских гонках».

«Никто не говорит, что после W Series ты пойдешь в «Феррари» и будешь выступать в «Ф-1». Так это не работает. Проехав здесь сезон, ты набираешься «формульного» опыта, — цитирует «Матч ТВ» Сидоркову. — Победитель не может оставаться в чемпионате на второй год и идет пробовать себя в других сериях. Главное, что тебе нужно — это проявить себя на каждой следующей ступени. В любом случае «Формула-1» рано или поздно придет к тому, что за руль сядет женщина. Просто потому, что в автоспорт приходит все больше девушек».

В «Формуле-1» за всю историю было несколько женщин-пилотов, но в основном они выступали в роли тест-пилотов. Единственными, кто выходил на старты самих гонок, остаются итальянки Мария Тереза де Филиппис и Лейла Ломбарди, выступавшие в пятидесятые и семидесятые годы соответственно.

Ломбарди остаётся единственной женщиной, набиравшей очки в «Королевских гонках». На «Гран-при Испании» в 1975 году она заняла шестое место, но получила только 0,5 очка — гонка была остановлена раньше времени, и пилоты получили только половину набранных баллов.