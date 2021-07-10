Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала информацию о своей поездке на Олимпиаду-2020 в Токио. Российская спортсменка является одним из послов Игр, но пока не знает, сможет ли она присутствовать на соревнованиях.

«Ведутся переговоры. Есть дискуссии по поводу того, каким образом я буду присутствовать или не присутствовать на Играх, — цитирует Sport24 Медведеву. — Никакой ясности нет, потому что каждую неделю все меняется. Только перед началом самой Олимпиады будет понятно, в каком виде я буду участвовать в мероприятии».

Ранее стало известно, что на Олимпиаду-2020 не будут допущены зрители. Изначально шла речь только об иностранцах, но накануне власти Японии приняли решение не допускать и своих граждан в связи с пандемией коронавируса.