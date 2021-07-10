Вратарь сборной России Андрей Лунёв обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из питерского клуба. Голкипер покинул петербуржцев на правах свободного агента и подписал контракт с «Байером».

На своей странице в Инстаграме Лунёв опубликовал видеообращение со стадиона в Леверкузене:

«Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведённое время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года – это довольно-таки большой этап времени. И за это время, я надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним, таким какой я есть. Всегда профессионально относился к своему делу и старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов. Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку в нелёгкие и трудные моменты!

За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок, и всегда вы были неотъемлемой частью этих успехов. Извините, я волнуюсь, и немного хаотично мысли в голове двигаются, но я стараюсь быть искренним. Хочу искренне сказать спасибо за то, что всегда вас слышал за спиной, или, когда мы играли на другой стороне, всегда вы были перед глазами. Считаю вас самыми лучшими болельщиками, это и вы знаете, это даже не обсуждается.

Всегда буду помнить те эмоции, которые вы давали, которые мы старались давать. Были хорошие и плохие моменты, но я надеюсь, что останусь в памяти и в ваших сердцах только как позитивный парень, трудяга, который делал всё для того, чтобы команда добивалась результата, жертвуя во многих моментах, во многих игровых ситуациях. Я хочу вам просто сказать большое человеческое спасибо! Ваш Андрей Лунёв».

Контракт Лунёва с «Байером» рассчитан до 2023 года.