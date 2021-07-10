На Центральном корте Уимблдона стартовал финальный матч турнира в женском парном разряде. Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина играют против тайваньки Си Сувэй и бельгийки Элизе Мертенс.

Кудерметова впервые играет в финальном матче Уимблдона, для Весниной это четвёртый финал турнира в карьере. Ранее она проигрывала в финале в 2010 (в паре с Верой Звонарёвой) и в 2015 году (с Екатериной Макаровой). В 2017 году Макарова и Веснина выиграли трофей, победив Чжань Хаоцин из Китая и Монику Никулеску из Румынии.

Веснина — одна из самых успешных теннисисток современности в парном разряде. В дуэте с Екатериной Макаровой она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2013), US Open (2014), Итоговый чемпионат WTA (2016) и Олимпиаду (2016).