Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В финальном матче первая ракетка мира обыграла чешку Каролину Плишкову, «посеянную» под номером 8.

Счёт по сетам — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Матч продолжался 1 час 59 минут. Барти взяла шесть чужих подач и проиграла четыре своих.

Барти семь раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Плишковой удалось сделать шесть эйсов, на её счету пять двойных ошибок.

Напомним, что в женском парном разряде сыграет российский дуэт Вероника Кудерметова/Елена Веснина. Им предстоит игра с Си Сувэй и Элизе Мертенс. Встреча состоится также сегодня и начнётся в ближайшее время.