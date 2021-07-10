Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своих планах на сезон-2021/22. По словам 17-летней спортсменки, она рассчитывает завоевывать призовые места на турнирах.

«Взволнована перед новым сезоном, хочу соревноваться и быть на подиуме в новом сезоне», — приводит «РИА Новости» слова Косторной.

Косторная в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Европы, финал «Гран-при» и стала второй на чемпионате России. Сезон-2020/21 для фигуристки сложился неудачно: второе место на московском этапе «Гран-при» и шестое в финале Кубка России, снялась с чемпионата России и не попала на ЧМ и чемпионат Европы.

На днях фигуристка сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый.