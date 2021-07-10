Состояние певицы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, улучшилось. Об этом сообщила представитель исполнительницы.

«Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате», — приводит её слова «РИА Новости».

МакSим была госпитализирована 19 июня с поражением 40% лёгких. Врачи ввели её в искусственную кому. По последним данным поражение увеличилось до 75%, а аппарат искусственной вентиляции лёгких не справлялся с нагрузкой.

Певица ранее говорила, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».