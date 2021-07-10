Прославленные тренеры Тамара Москвина и Алексей Мишин получили премию Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения». Церемония вручения наград проходит в онлайн-формате.

Москвина и Мишин в бытность фигуристами выступали в паре, выигрывали чемпионат СССР и серебряные медали чемпионатов мира и Европы. Впоследствии оба начали тренерскую деятельность. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.

Ученики Мишина — олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Евгений Плющенко, чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Ещё одними победителями в этой номинации стали британцы Джейн Торвилл и Кристофер Дин — олимпийские чемпионы 1984 года.