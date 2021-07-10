Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о процессе восстановления после травмы. 17-летняя чемпионка мира получила повреждение в межсезонье.

«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет очень ответственный, поэтому на отдыхе много занималась, готовилась к сезону, чтобы войти в форму, — цитирует «РИА Новости» Щербаковой. — Но травма вносит свои коррективы, поэтому сейчас всё равно стараюсь настраиваться. Я понимаю, что будет тяжело восстанавливаться, наверстывать упущенное время. Но я постараюсь максимально быстро это преодолеть и войти в форму».

В сезоне-2020/21 Щербакова выиграла чемпионат мира, в третий раз подряд стала чемпионкой России, победила на двух этапах Кубка страны, а также взяла золото на командном ЧМ в составе сборной России.