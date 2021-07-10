«Рубин» взял верх над «Химками» в стартовом матче Кубка Матч премьер — 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте провёл хавбек сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Команды играли в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Мусаев, 46), Уремович (Игнатьев, 46), Старфельт (Бегич, 46), Самошников (Зуев, 35), Шатов (Йевтич, 46), Абильгор (Нижегородов, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 61), Макаров (Бакаев, 46), Деспотович (Игнатьев, 46), Хакшабанович (Кварацхелия, 46).

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Данилкин (Трошечкин, 82), Филин, Набиуллин, Кухарчук, Дагерстоль, Глушаков (Корян, 68), Идову, Сабович (Камышев, 68), Себаи (Соколов, 82).

В турнире примут участие также «Спартак» и «Сочи», чья игра запланирована на 11 июля. Всего команды до 18 июля проведут по три матча по системе «каждый с каждым».