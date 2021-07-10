Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на грядущий олимпийский сезон-2021/22. По словам спортсменки, она планирует успешно выполнить все четверные прыжки.
«Хочу набрать форму и показать все четверные», — сказала Трусова на онлайн-церемонии ISU Skating Awards.
Также она поделилась планами на будущее вне спорта. Фигуристка планирует открыть приют для собак.
«Это не мечта, я это сделаю. Там будут и бездомные, и породистые собаки», — пояснила Трусова.
В сезоне-2020/21 Трусова завоевала бронзы на чемпионате мира и России, выиграла два этапа Кубка страны. После сезона работы под руководством Евгения Плющенко 17-летняя фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
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