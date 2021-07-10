8 июля Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Это 14-я отставка наставника национальной команды после её появления в 1992 году. Своими планами на будущее специалист ещё не делился. Предлагаем вспомнить, как сложились карьеры других тренеров сборной России после ухода из национальной команды.

Павел Садырин (в сборной России с 1992 по 1994)

Садырин был первым тренером в истории российской сборной. После ухода из команды он вернулся в «Зенит», которому в 1984 году принёс единственное в советской истории чемпионство. На момент возвращения Садырина петербуржцы болтались в первой лиге, и тренер смог вернуть их в элиту, а в 1996 году даже победил грозный «Спартак». Позднее он успел второй раз прийти в ЦСКА, поработал с «Рубином» ещё до Бердыева, возглавлял сборную Узбекистана, а в 2000 году в третий раз вернулся в ЦСКА. Работа в сборной и скандал с футболистами «отказниками» подкосили здоровье Павла Фёдоровича, и 1 декабря 2001 года он скончался в возрасте всего лишь 59 лет.

Олег Романцев-1 (1994-1996)

В 1996 году Романцев временно оставил пост главного тренера «Спартака» ради подготовки к Евро-1996, но сохранил должность президента клуба. Красно-белые под руководством Георгия Ярцева выиграли чемпионат России, после чего президент Романцев обратно назначил тренера Романцева. После ещё двух чемпионств подряд тренер вернулся в сборную России, продолжая совмещать посты.

Борис Игнатьев (1996-1998)

После неудачи в сборной Игнатьев вытащил «Торпедо-ЗИЛ» в высшую лигу, после чего сразу же покинул клуб. После недолгого периода в китайском «Шаньдун Лунэн» тренер вернулся в Россию. В 2004 году он принял подмосковный «Сатурн», который перед стартом сезона покинул Олег Романцев. После сезона в Раменском Игнатьев оставил деятельность главного тренера и несколько лет ассистировал Юрию Сёмину в разных клубах, включая «Локомотив» и киевское «Динамо». С 2013 по 2018 год Игнатьев занимал пост вице-президента «Торпедо».

Анатолий Бышовец (1998)

Светоч оставил «Зенит» посреди сезона ради работы в сборной, а после провала в национальной команде почти сразу ушёл в донецкий «Шахтёр». Позднее он занимал различные должности в «Химках» и шотландском «Хартсе». В 2003 году недолго возглавлял португальский «Маритиму», успев поработать с будущими звёздами «Реала» и «Зенита» Пепе и Данни. В 2005 году помог «Томи» удержаться в премьер-лиге. Последним значимым местом работы для Бышовца стал «Локомотив» в сезоне-2007. Железнодорожники под его руководством выиграли Кубок России, но тренер успел поссориться с ветеранами команды, болельщиками, тогдашним президентом клуба Юрием Сёминым и больше запомнился экстравагантными высказываниями («нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит»).

Олег Романцев-2 (1999-2002)

Второй период работы в сборной и «Спартаке» подкосил Романцева. Он оставил пост президента клуба после продажи «Спартака» «Лукойлу», в 2002 году красно-белые не смогли выиграть чемпионат России после девяти титулов за десять лет, а в 2003-м Романцев был уволен сразу после выигрыша Кубка России за критику президента Андрея Червиченко. Позднее он без особых успехов пытался работать в «Сатурне» и «Динамо» и завершил тренерскую карьеру в 2005 году в возрасте всего лишь 51 года.

Валерий Газзаев (2002-2003)

Газзаев шёл на пост главного тренера сборной с условием: после сезона-2002 он покидает ЦСКА и перестаёт совмещать посты. Обещание тренер не выполнил, а после неудач в отборе на Евро-2004 оставил должность в сборной. С армейцами он выиграл чемпионат России-2003, после чего покинул команду… чтобы вернуться через полгода и принести клубу ещё два чемпионства и победу в Кубке УЕФА. В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, отработал один сезон в киевском «Динамо», а в 2012 году отправился поднимать родную «Аланию» вместе с сыном. «Поднимание» закончилось банкротством клуба. Газзаев в 59 лет завязал с тренерской деятельностью (а по факту – в 56, после «Динамо») и занялся политикой. С 2016 года бывший тренер заседает в Госдуме, а с февраля 2020-го является председателем Комитета по делам национальностей.

Георгий Ярцев (2003-2005)

После ухода из сборной Ярцев фактически завершил тренерскую карьеру. В 2007 году принял вылетевшее в первую лигу «Торпедо», но не смог вернуть в элиту звёздный состав и был уволен в середине сезона. Отрезок в молдавском «Милсами» не будем воспринимать всерьёз. Чуть успешнее была работа Ярцева на посту гендиректора «Тамбова». Он занимал эту должность с 2016 по 2018 год, помог команде подготовить почву для выхода в РПЛ. Правда, в элите клуб задержался ненадолго и в 2021 году, уже без Ярцева, прекратил своё существование.

Юрий Сёмин (2005)

Юрий Павлович Сёмин не потерпел со сборной России ни одного поражения, но, наверное, жалеет о своём решении принять команду в 2005 году. Без него «Локо» посыпался в чемпионате, а у самого тренера наступил неудачный период. Тем не менее, именно у Сёмина карьера после сборной сложилась ярче других. В 2008 году он смог «перезагрузиться» в киевском «Динамо» и принёс ему чемпионский титул. Летом 2009 года он не смог отказать родному «Локо», занял с ним четвёртое и пятое место после двух провальных лет, но был уволен из-за конфликта с президентом Ольгой Смородской. Позднее была ещё одна чёрная полоса с неудачей в Киеве, работе с азербайджанской «Габалой», «Мордовией» и «Анжи». А в 2016 году тренер снова вернулся в ставший родным «Локомотив» и показал, что даже под 70 он ещё не выработал весь свой потенциал: чемпионат, два Кубка и Суперкубок за четыре сезона.

Увы, новый конфликт с президентом клуба (на этот раз с Василием Кикнадзе) – и Сёмину даже не дали доработать сезон-2019/20. Сейчас тренер год как без работы, но полон сил и способен вернуться к активной деятельности.

Александр Бородюк (2006)

Бородюк работал в штабе сборной России при пяти тренерах, а сам получил возможность поработать в «безвременье» 2006 года в двух товарищеских матчах. После этого он входил в штаб Хиддинка и Адвоката, а в 2013 году дебютировал как самостоятельная единица. Выведя «Торпедо» в премьер-лигу, тренер внезапно покинул клуб по неназванным причинам. Позднее Бородюк не особо удачно поработал в «Кайрате» (с Аршавиным в составе) и сборной Казахстана, на два года пропал с горизонта и внезапно возглавил клуб второй австрийской лиги «Хорн». Чтобы покинуть его уже через месяц. С марта 2021 года Бородюк снова работает в «Торпедо».

Гус Хиддинк (2006-2010)

Неутомимый голландец и в 74 года не собирается уходить на покой. География его мест работы впечатляет. Ещё до сборной России он уже успел поработать в Нидерландах, Турции, Испании, Южной Корее, Австралии, а в 2009 году ещё и совмещал пост в «Челси».

После ухода из сборной России Хиддинк возглавлял национальную команду Турции, «Анжи» «сытного периода» Керимова, снова принял сборную Нидерландов, снова занимал пост исполняющего обязанности главного тренера в «Челси», работал с олимпийской сборной Китая, а в 2020 году принял сборную карибского острова Кюрасао.

Дик Адвокат (2010-2012)

Коллега и соперник Хиддинка тоже не оставался без работы. После отставки из сборной России Дик Адвокат почти сразу вернулся в ПСВ, позднее работал с АЗ, сборными Сербии и Нидерландов, возглавлял «Фенербахче», голландские «Спарту» и «Утрехт», а с 2019 года работал в «Фейеноорде». В 2020 году роттердамцы приезжали в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА (0:0). В конце этого сезона Адвокат объявил о завершении тренерской карьеры.

Справедливости ради, сборная России стала последним всплеском в карьерах обоих голландских тренеров. Позднее оба не могли добиться значимых успехов и на двоих взяли лишь один трофей – Адвокат выиграл с ПСВ Суперкубок Нидерландов как раз в 2012 году после ухода из сборной.

Фабио Капелло (2012-2015)

Капелло планировал закончить в сборной России тренерскую карьеру и почти что реализовал этот план. После бесславного увольнения он успел поработать лишь в скромном китайском «Цзянсу Сунин» в 2017-2018 году. Если учесть, что его контракт с РФС был рассчитан до конца сезона-2017/18, то по большому счёту Капелло закончил с тренерской деятельностью тогда, когда и собирался.

Леонид Слуцкий (2015-2016)

Слуцкий изначально не горел желанием работать в сборной России, но согласился совмещать посты в национальной команде и ЦСКА. В результате получил только эмоциональное опустошение и покинул сперва сборную, а затем и армейский клуб. В 2017 году он попытался запустить карьеру за границей, но ни в «Халл Сити», ни в «Витессе» не смог выйти на качественно новый уровень, хоть и оставил о себе добрую память. В 2019 году Слуцкий вернулся в Россию и уже успел зарекомендовать себя в «Рубине». Так зарекомедовал, что РФС, по слухам, возвращался к его кандидатуре после отставки Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов (2016-2021)

О том, как может сложиться дальнейшая карьера Черчесова, Nevasport писал в отдельном материале, который вы можете прочитать по ссылке.