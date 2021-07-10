Российская фигуристка Камила Валиева на церемонии вручения премии ISU Skating Awards рассказала о подготовке к сезону-2021/22.

«Тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстегивают, потому что смотришь на них и если ты показала свой максимум, а они сделали еще лучше, то и тебе приходится прибавлять, — цитирует «Спорт-Экспресс» Валиеву. — Чего хочу в будущем? Хотела стать психологом и еще хочу себе еще одного шпица. Хочу помского — это смесь хаски и померанского. Вижу ли себя на подиуме Олимпиады? Не думаю об этом».

15-летняя Валиева в сезоне-2020/21 заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.