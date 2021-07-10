Королева Великобритании Елизавета II обратилась с открытым письмом к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту накануне финала чемпионата Европы по футболу. В решающей игре англичане встретятся с Италией. Встреча пройдёт 11 июля на стадионе «Уэмбли».

«55 лет назад мне повезло вручить трофей ЧМ Бобби Муру, и я увидела, как много значит для игроков, менеджмента и персонала победа на крупном международном турнире. Хочу поздравить вас от меня лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. Желаю вам удачи в завтрашнем матче, надеюсь, все запомнят не только ваш успех, но и вашу стойкость духа, целеустремленность и гордость», — говорится в письме Виндзорского дворца.

Матч Англия — Италия пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля, начало — в 22:00 по московскому времени. В 1966 году Англия завоевала свой единственный международный трофей, победив на домашнем чемпионате мира. Приз команде вручила Елизавета II.