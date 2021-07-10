Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей Кубка Москвы по лёгкой атлетике — Мемориала Куца. Трёхкратная чемпионка мира взяла высоту на отметке 1,95 м.

Для Ласицкене этот турнир стал первым после травмы задней поверхности бедра, которую она получила в конце мая.

Второе место на соревнованиях заняла Александра Ярышкина, третье — Татьяна Ермаченкова.

Из-за повреждения Ласицкене пропустила чемпионат России по лёгкой атлетике, но была включена в число десяти легкоатлетов на Олимпийские игры в Токио.

Как сказала в интервью «РИА Новости» менеджер Ольга Назарова, до старта Игр-2020 Ласицкене планирует принять участие в двух стартах в Финляндии.