Технический комитет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) назвала капитанов сборных Аргентины и Бразилии Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки-2021.

В КОНМЕБОЛ пояснили, что при двух лучших игроках на турнире невозможно выбрать одного.

Примечательно, что Кубок Америки ещё не завершён: сегодня ночью состоится финальный матч, в котором сойдутся как раз сборные Аргентины и Бразилии.

Месси на Кубке Америки забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Неймар отметился двумя голами и тремя результативными пасами.

Игра Бразилия — Аргентина состоится 11 июля, начало — в 3:00 по московскому времени.