Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли в финальном матче Уимблдонского турнира в парном разряде. Победу в решающей игре одержал дуэт Си Сувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии, «посеянный» под номером 3.

Кудерметова и Веснина выиграли первый сет 6:3, а во втором имели два матчбола на своей подаче при счёте 5:4. Однако соперницам удалось сделать брейк и в результате выиграть второй сет 7:5.

В третьем решающем сете Си Сувэй и Мертенс победили 9:7 и выиграли трофей. Для тайваньки это третья победа на Уимблдоне в парном разряде. До этого она выигрывала титул в 2013 и 2019 году, а также на ее счету выигрыш «Ролан Гаррос»-2014. Мертенс впервые в карьере выиграла британский турнир «Большого шлема». Ранее она побеждала на US Open-2019 и Australian Open-2021.

Матч длился 2 часа 33 минуты, Кудерметова и Веснина 5 раз подавали навылет против двух эйсов у соперниц и три раза допускали двойные ошибки. Си Сувэй и Мертенс дважды ошибались в два раза больше — шесть раз. Всего тайванька и бельгийка сделали шесть брейков и пять раз проиграли свои подачи.

Кудерметова впервые играла в финальном матче Уимблдона, для Весниной это четвёртый финал турнира в карьере. Ранее она проигрывала в финале в 2010 (в паре с Верой Звонарёвой) и в 2015 году (с Екатериной Макаровой). В 2017 году Макарова и Веснина выиграли трофей, победив Чжань Хаоцин из Китая и Монику Никулеску из Румынии. Также на счету дуэта победы на «Ролан Гаррос» (2013), US Open (2014), Итоговом чемпионате WTA (2016) и Олимпиаде (2016).