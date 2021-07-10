Состоялись первые матчи сезона-2021/22 в первенстве Футбольной национальной лиги. Сезон был открыт в Жигулёвске матчем между тольяттинским «Акроном» и «СКА-Хабаровском». Первый гол сезона забил форвард гостей Давид Караев на 33-й минуте. На 44-й минуте он стал автором первого дубля сезона. «Акрон» Ответил голом Владлена Бабаева на 88-й минуте, игра завершилась победой «СКА-Хабаровска» 2:1.

В сезоне-2021/22 в ФНЛ играют 20 команд. В последний момент «Томь», которая должна была вылететь в ПФЛ, заменила «Чайку», исключённую из ФНЛ за договорные матчи в прошлом.

Самую крупную победу в первый день одержал «Оренбург», разгромивший «Волгарь» 4:0. Оренбуржцы в прошлом сезоне стали вторыми в ФНЛ и должны были выходить в премьер-лигу, но не получили лицензии из-за неготовности стадиона. Их место занял «Нижний Новгород».

Самый результативный матч состоялся в Воронеже, где «Факел» и «Балтика» сыграли вничью 3:3.

Полный список матчей первого тура выглядит следующим образом:

«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:2)

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (0:0)

«Оренбург» — «Волгарь» (Астрахань) — 4:0 (4:0)

«Кубань» (Краснодар) — «Торпедо» (Москва) — 1:2 (0:1)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:0 (1:0)

«Спартак-2» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 3:3 (2:0)

«Велес» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (1:0)

«Ротор» (Волгоград) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0