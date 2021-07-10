Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы-2020 против Англии. По его словам, англичане могли добраться до финала даже вторым составом.

«Скамейка запасных сборной Англии сама могла бы дойти до финала, у них выдающиеся игроки в составе, — цитирует Sky Кьеллини. — К счастью, это командная игра, и на поле выходят не Кьеллини с Бонуччи против Кейна и Стерлинга. Это игра Италии и Англии».

Матч Англия — Италия состоится 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 по московскому времени.