Стала известна короткая программа российского фигуриста Михаила Коляды на олимпийский сезон-2021/22. Россиянин будет выступать под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Постановщиком программы выступил хореограф Илья Авербух.

«Я просто люблю эту музыку. У меня от неё мурашки по коже, — цитирует Golden Skate Коляду. — Конечно, балет я видел, но мне надо будет его пересмотреть».

По словам Коляды, он сам предложил тренерскому штабу идею номера под «Щелкунчика».

Ранее стало известно, что произвольную программу Коляда будет катать под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

Коляда в сезоне-2020/21 выиграл московский этап «Гран-при» и в третий раз стал чемпионом России, а на чемпионате мира стал пятым.