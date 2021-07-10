Сборная Колумбии завоевала бронзу Кубка Америки-2021. Вратарь Андрей Лунёв официально стал игроком «Байера». Эшли Барти выиграла Уимблдон-2021, а Елена Веснина и Вероника Кудерметова упустили победу в парном разряде. Самые интересные новости спорта 10 июля – в дайджесте Nevasport.

Сборная Колумбии обыграла Перу в матче за третье место Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла сборную Перу в матче за бронзовые медали Кубка Америки. Матч завершился победой колумбийцев со счётом 3:2. В финале Кубка Америки встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Матч состоится 11 июля в 03.00 мск.

«Байер» подтвердил трансфер Андрея Лунева

Леверкузенский «Байер» подтвердил переход российского голкипера Андрея Лунева в свой клуб. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2023 года. Сумма сделки не разглашается.

«Зенит» объявил о подписании контракта с Гребенниковым

Волейбольный клуб «Зенит»(Санкт-Петербург) подписал контракт с одним из лучших либеро мира Евгением Гребенниковым. Ранее он выступал за итальянские клубы «Модена», «Трентино», «Кучине-Лубе», немецкий «Фридрихсхафен».

Кокорин решил произвести впечатление на нового тренера «Фиорентины»

Российский футболист, нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил свой отпуск. По информации источника, Кокорин прибыл в тренировочный центр «фиалок» 9 июля — на два дня раньше своих партнёров по команде.

Барти выиграла Уимблдонский турнир

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В финальном матче первая ракетка мира обыграла чешку Каролину Плишкову, «посеянную» под номером 8.

«Рубин» победил «Химки» на старте Кубка Матч премьер

«Рубин» взял верх над «Химками» в стартовом матче Кубка Матч премьер — 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте провёл хавбек сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Ласицкене выиграла первый турнир после травмы

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей Кубка Москвы по лёгкой атлетике — Мемориала Куца. Трёхкратная чемпионка мира взяла высоту на отметке 1,95 м. Для Ласицкене этот турнир стал первым после травмы задней поверхности бедра, которую она получила в конце мая.

Стартовал сезон ФНЛ-2021/22

Состоялись первые матчи сезона-2021/22 в первенстве Футбольной национальной лиги. Сезон был открыт в Жигулёвске матчем между тольяттинским «Акроном» и «СКА-Хабаровском».

Кудерметова и Веснина проиграли в финале Уимблдона, имея два матчбола

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли в финальном матче Уимблдонского турнира в парном разряде. Победу в решающей игре одержал дуэт Си Сувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии, «посеянный» под номером 3.