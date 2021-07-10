Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал понять, что готов возглавить сборную России, если получит соответствующее приглашение. Должность остаётся вакантной после отставки Станислава Черчесова 8 июля.

«Амбиции есть всегда. Мы работаем, чтобы показывать своё мастерство, свой класс. Как это выходит — это уже для взгляда со стороны», — цитирует «Чемпионат» Федотова.

В сезоне-2020/21 «Сочи» под руководством Федотова занял пятое место и впервые пробился в еврокубки. Ранее тренер возглавлял «Урал», «Оренбург» и ряд других клубов.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. На Евро-2020 команда под его руководством заняла последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).