Болельщица сборной Англии по футболу Нина Фаруки была уволена с работы из-за похода на матч национальной команды. Как сообщает Daily Mail, 37-летней женщине повезло попасть на матч 1/2 финала между Англией и Данией. Её подруга выиграла билеты, и Фаруки отпросилась с работы, сказавшись больной. По её словам, ей бы не дали обычный выходной из-за нехватки персонала.

Сборная Англии выиграла у Дании в дополнительное время со счётом 2:1. Когда капитан англичан Харри Кейн забил победный гол с пенальти, камера крупным планом показала радующуюся женщину.

На следующий день ей пришло сообщение об увольнении из-за лжи.

Сама Фаруки заявила, что сожалеет об увольнении, но при повторении ситуации она поступила бы точно так же.

Англия вышла в финал Евро, где сыграет с Италией. Матч пройдёт 11 июля также на «Уэмбли», начало — в 22:00 мск.