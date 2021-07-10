«Милан» не оставляет попыток подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Однако, по данным Tuttomercatoweb, сделка находится под угрозой срыва. Причиной стали требования армейского клуба. ЦСКА не готов расставаться с лидером команды менее чем за 35 миллионов евро, но для «Милана» такая цена слишком большая.

Отмечается, что гендиректор красно-черных Иван Газидис побеседовал с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Позднее ЦСКА выкупил его за 15,7 миллиона евро. В чемпионате России-2020/21 на счету хавбека сборной Хорватии 26 матчей, 11 голов и 5 передач. Влашич также принял участие в Евро-2020, провёл четыре матча и забил один гол в игре с Шотландией (3:1).