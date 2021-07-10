Капитан сборной Аргентины Лионель Месси всё-таки подпишет новый контракт с «Барселоной», утверждает журналист Фабрицио Романо в Твиттере. По его информации, новое соглашение будет заключено после завершения Кубка Америки.

Как и ожидалось, Месси в ближайшие дни подпишет контракт до 30 июня 2023 года. Стороны уже обговорили все условия, новый контракт — лишь вопрос времени.

В сезоне-2020/21 Месси провёл 47 матчей и забил 38 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром ла лиги (30 мячей). Ранее сообщалось, что форварда могут подписать «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Аргентина с Месси в составе дошла до финала Кубка Америки, где сыграет с Бразилией. Финальный матч пройдёт 11 июля, начало — в 3:00 по московскому времени.