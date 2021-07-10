Никола Мектич и Мате Павич стали победителями Уимблдонского турнира в парном разряде. В финале дуэт из Хорватии, «посеянный» под номером один, переиграл испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 47 минут, обе пары по девять раз подавали навылет, у хорватов три двойных ошибки против шести у соперников, оба дуэта взяли по две подачи друг у друга.

Ранее в женском одиночном разряде первенствовали Си Сувэй с Тайваня и бельгийка Элизе Мертенс, переигравшие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину — 3:6, 7:5, 9:7. В женском одиночном разряде австралийка Эшли Барти взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

В мужском разряде в финале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. В миксте британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик будут противостоять британцам Джо Солсбери и Хэрриет Дарт. Их матчи состоятся 11 июля.