Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Напомним, бой закончился техническим поражением ирландца из-за перелома голеностопа в конце первого раунда.

«Это не конец. Если мне придется подраться с ним даже на улице, то так тому и быть, мне вообще плевать. Дастин, ты не сломал мне ногу своим ударом. Я все проверил. А еще твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина», — сказал Макгрегор.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор за всю карьеру провел 28 боев и одержал 22 победы. Американец Дастин Порье в 34 поединках одержал 28 побед. Для Макгрегора это второе техническое поражение подряд в этом году – в январе он также проиграл Порье.