Американская фигуристка Брэди Тэннел на своей странице в Instagram опубликовала новое видео с отрывком новой короткой программы. На видео фигуристка рассекает лед под музыку швейцарского композитора Марио Батковича.

«Я так рада, что могу поделиться с вами кусочком своей новой короткой программы! Жду с нетерпением момента, чтобы представить вам выступление вживую в этом сезоне!», — подписала пост Тэннел.

Напомним, ранее Неваспорт упоминал, что Брэди Тэннелл будет катать произвольную под Людовико Эйнауди «Nuvole Bianche» — эта композиция приобрела известность во всем мире и за десятилетие успела стать практически классической.

Брэди Тэннел — бронзовый призёр Олимпийских игр (командный турнир, 2018), бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов (2020), серебряный призёр Гран-при США (2019, 2020) и двукратная чемпионка США (2018, 2021). По состоянию на 26 марта 2021 года занимает 5-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.