Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дастина Порье с победой над ирландским соперником Конором Макгрегором.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье», — написал Хабиб в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, Дастину Порье была присуждена техническая победа в бое с ирландским бойцом после того как в конце первого раунда Макгрегор оступился и словам голеностоп.

Порье успел нанести несколько мощных ударов, переведя бой в партер до того как раунд был завершен. По просьбе врача, судья остановил встречу и присудил технический нокаут Конору Макгрегору. Для Порье эта победа стала второй подряд – в январе этого года он также победил ирландца техническим нокаутом.