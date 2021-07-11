Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в финальном матче Кубка Америки в матче со сборной Бразилии. Напомним, единственный гол на 22-минуте забил форвард аргентинской команды Анхель Ди Мария.

«На протяжении многих лет мы были близки к завоеванию этого трофея, и я знал, что в какой-то момент это случится. Мы смогли взять Кубок Америки в Бразилии в матче со сборной Бразилии. Счастье, которое я чувствую, безумно и всеобъемлюще, потому что прежде мне приходилось терпеть поражения и разочарование. Лучшего момента не придумаешь. Эта команда действительно заслужила победу. Это потрясающе, мы счастливы», — цитирует Месси новостной портал Ole.